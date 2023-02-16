Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине

Глава МИД Израиля Коэн на встрече с Зеленским пообещал расширить помощь Украине

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал расширить поддержку Киеву и участвовать в восстановлении страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава ведомства назвал встречу с главой Украины «важной и хорошей». «Мы также согласились с тем, что террористическая деятельность Ирана на Украине заслуживает самого жесткого осуждения и практических шагов со стороны международного сообщества», — отметил Коэн.

16 февраля Коэн приехал в Бучу в ходе официального визита на Украину. По данным газеты The Times of Israel, он возложил венок к братской могиле 116 местных жителей. Также глава МИД Израиля посетил мемориальный комплекс Бабий Яр. Как он утверждает, этот визит должен показать солидарность Израиля с народом республики. Коэн отметил, что израильская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь. В тот же день министр прибыл в Киев с официальным визитом.