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09:51, 16 февраля 2023Бывший СССР

Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев и планирует встретиться с Зеленским

Фото: Sudan Sovereignty Council Press Office / Handout / Reuters

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет The Jerusalem Post.

Ожидается, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины.

Кроме того, Коэн посетит Бучу и Бабий Яр, а также будет присутствовать на церемонии поднятия флага у посольства Израиля в Киеве, которое возобновит работу после временной приостановки на фоне боевых действий.

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Ранее председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль не обладает таким количеством оружия, чтобы им можно было поделиться с Украиной без ущерба своей безопасности. При этом у еврейского государства есть возможность оказывать гуманитарную поддержку и предоставлять системы предупреждения воздушных атак.

12 февраля в Израиле подтвердили готовность стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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Варвара Кошечкина
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