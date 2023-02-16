Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев и планирует встретиться с Зеленским

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет The Jerusalem Post.

Ожидается, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины.

Кроме того, Коэн посетит Бучу и Бабий Яр, а также будет присутствовать на церемонии поднятия флага у посольства Израиля в Киеве, которое возобновит работу после временной приостановки на фоне боевых действий.

Ранее председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль не обладает таким количеством оружия, чтобы им можно было поделиться с Украиной без ущерба своей безопасности. При этом у еврейского государства есть возможность оказывать гуманитарную поддержку и предоставлять системы предупреждения воздушных атак.

12 февраля в Израиле подтвердили готовность стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

