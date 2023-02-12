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22:19, 12 февраля 2023Мир

В Израиле подтвердили готовность стать посредником в переговорах Москвы и Киева

Посол в Киеве Бродский: Израиль готов выступить посредником в переговорах России и Украины

Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной при желании сторон. Это подтвердил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Если есть желание, чтобы мы были посредниками, если есть необходимость в нашем участии, мы всегда готовы», — подчеркнул Бродский.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал сложнореализуемыми переговоры между Москвой и Киевом, поскольку России и Украине сложно найти компромисс. При этом он отметил, что предложение Израиля свидетельствует о понимании Западом серьезности конфликта.

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Марина Совина
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