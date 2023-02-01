В России оценили идею Нетаньяху стать посредником в переговорах с Украиной

Депутат Новиков назвал невозможными переговоры России и Украины на данном этапе

Предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной свидетельствует о понимании Западом серьезности конфликта, однако на данном этапе переговоры между странами сложнореализуемы. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«С одной стороны, за за такого рода предложением стоит понимание сути конфликта как не просто столкновения России с Украиной, но как большой и сложной комбинации, где главное действующее лицо — США. Чем дольше длится это противостояние, тем большему числу людей в мире становится ясна вся конфигурация этого противостояния, которое происходит у России с блоком НАТО в целом», — сказал парламентарий.

Однако, по его словам, на данном этапе сложно реализовать переговорный процесс в связи с тем, что странам-участницам конфликта сложно найти компромисс.

«Моя личная точка зрения состоит в том, что в данный конкретный момент ни одна из сторон не готова к полноценным переговорам. Россия заявила о целях СВО, и она находится в той точке решения этой задачи, когда предмет переговоров сложно верифицировать таким образом, чтобы он устраивал и нас и тех, с кем мы настроены переговаривать», — добавил Новиков.

Запад будет рассматривать любой переговорный процесс лишь как возможность затянуть, а не решить конфликт Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Ранее Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте в случае, если его об этом попросят «все заинтересованные стороны».

«Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят Соединенные Штаты», — сказал политик.