В Израиле заявили о невозможности поставок оружия Украине

В парламенте Израиля заявили о неготовности поставлять оружие Киеву

Израиль не обладает таким количеством оружия, чтобы им можно было поделиться с Украиной без ущерба своей безопасности. Об этом заявил председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн в интервью RTVI.

При этом Эдельштейн отметил, что у еврейского государства есть возможность оказывать гуманитарную поддержку и предоставлять системы предупреждения воздушных атак. «Я не скрываю своей позиции: мы можем делать еще больше», — заявил политик.

Ранее в Израиле подтвердили готовность стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.