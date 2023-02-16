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07:53, 16 февраля 2023Мир

В Израиле заявили о невозможности поставок оружия Украине

В парламенте Израиля заявили о неготовности поставлять оружие Киеву

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Израиль не обладает таким количеством оружия, чтобы им можно было поделиться с Украиной без ущерба своей безопасности. Об этом заявил председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн в интервью RTVI.

При этом Эдельштейн отметил, что у еврейского государства есть возможность оказывать гуманитарную поддержку и предоставлять системы предупреждения воздушных атак. «Я не скрываю своей позиции: мы можем делать еще больше», — заявил политик.

Ранее в Израиле подтвердили готовность стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Екатерина Подвигина
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