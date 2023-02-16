Глава МИД Израиля приехал в Бучу

Глава МИД Израиля Коэн посетил Бучу и Бабий Яр в ходе визита на Украину

Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал в Бучу в ходе официального визита на Украину. Об этом израильский политик написал в Telegram.

Согласно данным газеты The Times of Israel, в Буче Коэн возложил венок к братской могиле 116 местных жителей. «Невозможно оставаться безразличным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и обнаружил здесь. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невинным людям», — написал министр.

Помимо этого, он посетил мемориальный комплекс Бабий Яр. «В сентябре 1941 года всего за два дня нацистами и их пособниками было уничтожено здесь более 30 тысяч евреев. Мы пришли сегодня, чтобы отдать им дань уважения и пообещать: никогда больше», — написал Коэн в Telegram.

Министр уточнил, что его визит в республику должен показать солидарность Израиля с украинским народом. Он напомнил, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь.

16 февраля Коэн прибыл в Киев с официальным визитом. Ожидается, что глава израильского МИД встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины. Кроме того, он будет присутствовать на церемонии поднятия флага у посольства Израиля в Киеве, которое возобновит работу после временной приостановки на фоне боевых действий.