Роналдо назвал преемника Месси

Роналдо назвал Килиана Мбаппе преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Бывший бомбардир сборной Бразилии, владелец футбольного клуба «Крузейро» Роналдо назвал преемника аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит RMC Sport.

«Я считаю, что [Килиан] Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и [Криштиану] Роналду», — заявил бразилец. Он отметил, что хорошо общается с Мбаппе, когда они встречаются на мероприятиях.

4 декабря 2022 года бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил Мбаппе с Роналду и Месси. «Он феноменально талантлив и умеет захватить внимание. Мы все думали о том, кто же сменит Месси и Роналду, и этот парень стоит первым в очереди», — заявил легенда МЮ.

24-летний Мбаппе — обладатель золотой и серебряной медали чемпионатов мира по футболу. На прошедшем в Катаре в 2022 году мундиале он был признан лучшим бомбардиром турнира. Нападающий также известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат Франции.