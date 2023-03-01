Названы причины падения элитного дома в Турции при землетрясении

FT перечислила причины падения элитного дома Rönesans Rezidans в Турции при землетрясении

В Турции в провинции Хатай во время землетрясения 6 февраля рухнул элитный 12-этажный дом Rönesans Rezidans. При этом, по словам экспертов, подобные здания не должны рушиться при толчках той силы, которую зафиксировали в регионе. О причинах падения сообщает в своем материале Financial Times (FT), выдержки приводит РБК.

Построенный в 2011 году дом с бассейном и магазинами входил в жилой комплекс Rönesans, при землетрясении он обвалился на бок. По словам очевидцев, это произошло через 40 секунд после начала толчков.

Отмечается, что даже при землетрясении магнитудой 7,5-7,8 здание, построенное по всем требованиям и при серьезной подготовке к строительству в сейсмоопасном районе, должно было как максимум получить серьезные повреждения, но не рухнуть, и люди смогли бы выйти. Причинами стали фактическое объединение трех домов в один, из-за чего он оказался очень вытянутым (134 метра в длину), а симметричность зданий очень важна для их сейсмоустойчивости, пояснил изданию директор по строительным работам Билькентского университета Мевлют Кахраман.

Другой причиной назван тип почвы в этом месте, который играет значительную роль для устойчивости постройки. Мягкую почву в месте строительства, по видимости, проектировщики также не учли. Еще одной проблемой дома назван «мягкий этаж», когда один из этажей оказывается менее способным удерживать нагрузку при толчках, и он становится слабым местом всей конструкции. FT указывает, что Rönesans Rezidans раскололся в районе первого этажа, а стены оторвались от фундамента.

28 февраля Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число погибших в результате разрушительных землетрясений превысило 45 тысяч.