Захарова оценила вероятность встречи Лаврова и Блинкена на G20

Представитель МИД России Захарова исключила встречу Лаврова и Блинкена на полях G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США выступают за эскалацию конфликтов в мире и что отодвинули дипломатию на второй план. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова оценила вероятность встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на саммите министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) и исключила подобные переговоры. Она подчеркнула, что Вашингтон давно и четко обозначил свою позицию, согласно которой он поддерживает эскалацию конфликтов.

«Сейчас уже возникают вопросы — почему? Оттого, что они не владеют или не верят в нее [в дипломатию], или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США», — заключила Захарова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, встреча Лаврова и Блинкена не планируется. Блинкен также заявил об отсутствии намерений встретиться с Лавровым.

2 марта Захарова заявила о приезде делегации России на встречу глав МИД G20 в Нью-Дели. По ее словам, представители Москвы обладают рабочим настроем. Встреча глав МИД стран G20 проходит в Индии 1-2 марта.

