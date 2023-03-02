Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:43, 2 марта 2023Мир

Захарова оценила вероятность встречи Лаврова и Блинкена на G20

Представитель МИД России Захарова исключила встречу Лаврова и Блинкена на полях G20
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США выступают за эскалацию конфликтов в мире и что отодвинули дипломатию на второй план. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова оценила вероятность встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на саммите министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) и исключила подобные переговоры. Она подчеркнула, что Вашингтон давно и четко обозначил свою позицию, согласно которой он поддерживает эскалацию конфликтов.

Материалы по теме:
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве. Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве.Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
25 мая 2021
Уравнение безопасности. Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
Уравнение безопасности.Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
2 июня 2021

«Сейчас уже возникают вопросы — почему? Оттого, что они не владеют или не верят в нее [в дипломатию], или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США», — заключила Захарова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, встреча Лаврова и Блинкена не планируется. Блинкен также заявил об отсутствии намерений встретиться с Лавровым.

2 марта Захарова заявила о приезде делегации России на встречу глав МИД G20 в Нью-Дели. По ее словам, представители Москвы обладают рабочим настроем. Встреча глав МИД стран G20 проходит в Индии 1-2 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о разработке в России военных операций для защиты от США
Врач поделился неочевидными способами укрепить иммунитет
Власти оценили зависимость курса рубля от цен на нефть
Украинские школьники затравили учительницу русского происхождения в Дании
На российской трассе произошла смертельная авария с грузовиком и автобусом
Журналистка прогулялась в модных у звезд трусах и поделилась впечатлениями
Захарова оценила вероятность встречи Лаврова и Блинкена на G20
Россия заверила в отсутствии намерений применять ядерное оружие на Украине
Россиян предупредили о случаях лишения соцвыплат и субсидий
Тревел-блогерша назвала доступный россиянам курорт Европы с ценами ниже турецких
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.