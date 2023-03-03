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11:33, 3 марта 2023Спорт

Стало известно об опасениях врачей за состояние левой руки Костомарова

ТАСС: у врачей есть опасения за состояние левой кисти Романа Костомарова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает постепенно выходить из медикаментозной комы после микроинсульта. Об этом стало известно ТАСС.

«Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме», — сообщил источник агентства. Он добавил, что у врачей есть опасения за состояние левой кисти спортсмена, поэтому за рукой внимательно следят.

2 марта сообщалось, что 46-летний фигурист продолжает оставаться в стабильно тяжелом состоянии. Отмечалось, что он прошел несколько процедур по очистке крови — плазмафереза.

26 февраля появилась информация, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Несколькими днями ранее сообщалось, что у спортсмена поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Однако позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Дарья Коршунова
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