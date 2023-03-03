В Кремле ответили на вопрос о признании РДК террористическим

Песков: выводы о признании РДК террористическим сделают по результатам следствия

Выводы о признании Русского добровольческого корпуса (РДК) террористической организацией после теракта в Брянской области будут сделаны по результатам следствия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают, сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы», — завил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о признании группировки террористической.

Накануне с соответствующим предложением выступил правозащитник Александр Ионов. В беседе с ТАСС он сообщил, что уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать действующий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) РДК террористической организацией.

О причастности РДК к атаке диверсионно-разведывательных групп в Брянской области ранее сообщали некоторые Telegram-каналы. По информации из открытых источников, группировка была организована в августе 2022 года из россиян, с 2014 года сражающихся на стороне ВСУ.

2 марта на территорию села Любечане Брянской области проникла вооруженная группа диверсантов. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль. В результате погиб находившийся за рулем мужчина, а также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели операцию по извлечению пули.

