Звездные парикмахеры раскрыли способы улучшить состояние седых волос

Парикмахер Грегори Паттерсон посоветовал использовать для седых волос увлажняющий шампунь

Редактора портала Best Life совместно со звездными парикмахерами раскрыли способы, с помощью которых можно улучшить состояние седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистов, данный тип прядей требует особо ухода. «Седые волосы, как правило, теряют свою способность оставаться увлажненными, поскольку с возрастом волосяной фолликул вырабатывает меньше кожного сала», — рассказал стилист Грегори Паттерсон и посоветовал включить в уход средства, действие которых направлено на увлажнение.

В то же время преподаватель косметического бренда Aveda Брэнди Девилье порекомендовал раз в неделю использовать шампунь для коррекции цвета, а именно с фиолетовым пигментом. Жестка вода и солнечное излучение делают седые волосы тусклыми, уточнил эксперт.

Вдобавок Паттерсон обратил внимание читателей на уход за кожей головы. Так, он отметил, что для блеска локонов нужно использовать скрабы и масла. Второй продукт можно применять каждый день, втирая его непосредственно в кожу головы. Помимо прочего, собеседник издания напомнил о вреде чрезмерного мытья волос. «Наши волосы нуждаются в натуральных маслах, которые производит кожа головы», — заявил он и предложил прибегать к данному процессу один или два раза в неделю.

В свою очередь, владелица салона красоты Love Lane в Джерси Кристина Маккаро предупредила о необходимости очищать расчески и инструменты для укладки от грязи. «Удалите все волосы с ваших щеток с помощью шампуня и положите на полотенце, чтобы они высохли. Очистите горячие инструменты спиртом», — заключила она.

Ранее российский врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла последствия вырывания седых волос. Специалист рассказала, что стрессовые ситуации и нервные переживания способны ускорить процесс появления данной проблемы. Так, по ее словам, вырвать один седой волос — не опасно. Однако из-за того, кожа головы является чувствительной, во время данного процесса человек может испытать болевые ощущения.