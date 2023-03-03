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21:26, 3 марта 2023Бывший СССР

Зеленского рассмешили слова о победе Украины

Зеленского рассмешили слова лидера Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Эгилс Левитс и Владимир Зеленский

Эгилс Левитс и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать смех при словах президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности страны после победы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео с пресс-конференции двух лидеров опубликовано на официальном сайте президента Украины.

Как заявил Левитс, только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. «Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — подчеркнул он.

В этот момент Зеленский с иронией посмотрел на главу Латвии и начал смеяться. После этого он взял себя в руки и снова сделал серьезное лицо.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что армия республики испытывает дефицит боеприпасов, танков и артиллерии, а также призвал Запад ускорить поставки.

15 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что информация о заканчивающихся боеприпасах у ВСУ не соответствует действительности. Министр опроверг слова Игоря Жовквы, замруководителя офиса президента страны, который ранее заявил, что у армии почти не осталось снарядов.

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Марина Совина
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