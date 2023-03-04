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21:26, 4 марта 2023Спорт

Дебютный хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу в матче РПЛ

Дебютный хет-трик Артема Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в матче РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1. Победу московской команде принес хет-трик нападающего Артема Дзюбы. Для 34-летнего футболиста это дебютные голы в составе железнодорожников. Единственный забитый мяч «Ростова» на счету Николая Комличенко.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

С августа по ноябрь 2022 года он выступал за турецкий «Адана Демирспор», из которого ушел, так как не получал достаточного количества игрового времени.

С 2015 по 2022 год Дзюба был игроком «Зенита». В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России.

Дарья Коршунова
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