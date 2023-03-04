Фестиваль хоккея прошел в Заполярном

Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин приехал на фестиваль хоккея в Заполярный

В городе Заполярный завершился фестиваль хоккея, который уже в пятый раз был организован в Мурманской области при поддержке компании «Норникель». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В течение трех дней более 70 детей участвовали в тренировочном сборе «Красной машины», перенимая опыт у лучших специалистов страны. Среди них — бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин. Победитель юниорских и молодежных чемпионатов мира, Артюхин провел на трехдневном фестивале мастер-класс и позанимался с молодыми игроками в хоккей. По мнению Артюхина, такие фестивали оказывают сильное влияние на развитие спорта и здорового образа жизни.

«Можно показать очень много нюансов не только детям, но и местным тренерам. А они уже потом донесут это до детей. (...) В наше время ничего подобного не было», — сообщил спортсмен.

Артюхин отметил, что в Заполярном созданы прекрасные условия для тренировок.

Здесь, в Заполярном, шикарные условия. Когда я первый раз зашел на каток, подумал, что я в Канаде

Евгений Артюхин

«Фестиваль хоккея — прекрасная возможность не только для детей, но и для нас, взрослых, прикоснуться к истории российского хоккея, — заметил глава Печенгского административного округа Андрей Кузнецов. — Жители округа уже каждый год ждут этого праздника. У многих дети занимаются хоккеем, он у нас на подъеме».

Фото: Анна Глущенко

Тренировки за Полярным кругом при поддержке «Норникеля» проводят не только профессиональные хоккеисты, но и представители других видов спорта. Так, в 2022 году именитые футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Пименов и Елена Терехова устроили фестиваль футбола в Мончегорске.