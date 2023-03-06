В Кремле ответили на сообщения о возможной консервации «Северных потоков»

Песков: судьбу «Северных потоков» решат «Газпром» и другие акционеры

Решения о судьбе поврежденных сентябрьскими взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» будут принимать «Газпром» и другие акционеры этих проектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Журналистам, задавшим вопрос о будущем трубопроводов, спикер Кремля посоветовал обращаться в «Газпром». Песков также подчеркнул важность коллегиального принятия решений всеми акционерами, так как оба проекта — международные.

Кремль не будет давать «Газпрому» никаких рекомендаций на этот счет, добавил он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами российских властей, написал, что оба газопровода могут быть законсервированы. Хотя «Газпром» считает их ремонт выполнимой задачей, Москва не верит, что в будущем взаимоотношения с Западом улучшатся настолько, что трубопроводы станут необходимы. Один из собеседников заявил, что в России считают их «похороненными». Консервация, скорее всего, будет означать герметизацию труб и нанесение специального покрытия для предотвращения коррозии под воздействием морской воды.

В октябре российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что возможности восстановить систему «Северный поток» будут найдены. В том же месяце в пресс-службе «Газпрома» ТАСС сообщали, что ремонт «Северных потоков» — «очень сложная техническая задача».

