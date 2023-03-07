Австрийский полковник допустил скорое падение Артемовска

Полковник Райснер: Артемовск скоро падет, а часть бойцов ВСУ выведена из города

Cтратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер предположил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) скоро падет. Также он рассказал медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) о выведении части бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города.

«Бахмут скоро падет. (…) Масса украинских солдат уже выведена из города. (…) Отход начался две недели назад», — заявил Райснер. По его словам, российские силы возьмут город под контроль. Он отметил, что военные России уже контролируют все главные дороги, а бойцы ВСУ могут отступить только через поля и луга на западе. Как утверждает Райснер, несколько последних недель ограничили наступательные возможности украинской армии.

6 марта стало известно о решении Украины продолжить оборону Артемовска. Кроме того, Киев запланировал усилить позиции ВСУ в городе. В тот же день основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что украинские военные создают группировки в населенных пунктах вокруг Артемовска. Ранее он рассказал о фактическом окружении города российскими силами.

Кроме того, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что Артемовск стал новым котлом для подразделений ВСУ. По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, находятся под контролем российских военных. Также сообщалось, что тактическая группа аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артемовска.