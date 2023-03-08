Шансы Урсулы фон дер Ляйен стать новым генсеком НАТО оценили

Политолог Бышок назвал высокими шансы Урсулы фон дер Ляйен стать новым генсеком НАТО

У главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен очень высокие шансы стать новым генеральным секретарем НАТО, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал факторы, которые могут повлиять на выбор главы Североатлантического альянса.

«Сейчас есть на слуху два кандидата — она и Борис Джонсон. У них шансы близкие, но, возможно, Урсула фон дер Ляйен даже несколько впереди, потому что она — женщина, и в последнее время генсеками НАТО были мужчины. Мне кажется, здесь некоторое разнообразие, учитывая, что есть тренд на назначение женщин министрами обороны в западных странах, поэтому у нее несколько больше шансов», — объяснил политолог.

Также преимущество Урсулы фон дер Ляйен в большей сдержанности, считает Станислав Бышок.

«Она менее скандальная, чем Борис Джонсон. Для политика быть скандальным — это, скорее, идет в плюс, а для главы военного блока, скорее, минус», — отметил он.

Она человек, который ассоциируется с жесткой политикой в отношении России, а это единственная принципиальная угроза для блока НАТО, поэтому продолжение той деятельности, которую она вела или ведет сейчас может перейти в сферу НАТО. Здесь шансы довольно высокие Станислав Бышок кандидат политических наук

Пост генсека НАТО

Как сообщает газета La Repubblica, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает возможность стать претендентом на должность генерального секретаря НАТО. Она готова на это, если не сможет вновь переизбраться на свой пост. Срок полномочий фон дер Ляйен истекает летом 2024 года, а действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уходит в отставку осенью 2023 года.

Свое решение Столтенберг подтвердил 20 февраля в беседе с телеканалом CNN. Он должен был покинуть пост, который занимает с 2014 года, еще в октябре 2022 года, но члены военного блока продлили его полномочия на год.

31 января газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что действующий генсек НАТО может сохранить свой пост. Собеседник издания в Североатлантическом альянсе подтвердил его желание сохранить место.

Другие кандидаты

23 февраля экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря военного блока. Он назвал этот пост важным и хорошим. «Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — подчеркнул политик.

Также издания Politico и The New York Times (NYT) сообщали, что возможными кандидатами могут стать министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер-министры Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер Литвы Ингрида Шимоните.