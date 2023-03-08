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23:37, 8 марта 2023Мир

Американская разведка предсказала сохранение сотрудничества Пекина и Москвы

Разведка США: Москва и Пекин продолжат сотрудничество в дипломатии, обороне, экономике

Фото: Jason Lee / Reuters

Пекин продолжит сотрудничать с Москвой в экономике, дипломатии и обороне, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом в своем ежегодном отчете «О мировых угрозах» сообщила национальная разведка США, передает ТАСС.

Отмечается, что вопреки недовольству ряда стран в связи с проведением спецоперации на Украине, Китай «будет сохранять свое дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам».

Ранее американская разведка назвала Россию внушительным вызовом для США в ближайшие десять лет. При это прогнозируется, что Россия столкнется со «спектром ограничительных факторов».

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Варвара Кузьмина
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