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21:44, 8 марта 2023Спорт

Главный тренер сборной Аргентины назвал самого сложного соперника на ЧМ-2022

Тренер сборной Аргентины Скалони назвал Австралию самым сложным соперником на ЧМ-2022
Лионель Скалони

Лионель Скалони. Фото: Molly Darlington / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони назвал самого непростого соперника на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит TyC Sports.

«Самым сложным был матч против Австралии, в начале плей-офф. Им было нечего терять», — заявил без раздумий Скалони.

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3 августа 2022

В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина обыграла Австралию со счетом 2:1. В финале команда из Латинской Америки победила Францию в решающем матче турнира и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

28 февраля Скалони присудили звание лучшего тренера 2022 года по версии Международной федерации футбола. Лучшим футболистом года был признан аргентинский нападающий Лионель Месси. Приз лучшему вратарю года достался еще одному аргентинцу — Эмилиано Мартинесу.

Ксения Курашкина
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