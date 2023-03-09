В Совфеде обвинили США и ЕС в желании устроить госпереворот в Грузии

Сенатор Клишас: США и Евросоюз решили устроить антиконституционный госпереворот в Грузии

Член Совета Федерации Андрей Клишас обвинил Евросоюз (ЕС) и Вашингтон в стремлении устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, <...> решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — заявил сенатор. По его словам, подобный шаг был вызван попыткой Грузии разобраться в ситуации с иностранным финансированием ряда неправительственных организаций в стране.

Клишас подчеркнул, что смена власти должна происходить с помощью выборов, «а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами».

8 марта протестующие в Тбилиси потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на предыдущей ночной акции. Впоследствии демонстранты начали строить баррикады, а позже между ними и спецназом начались столкновения.