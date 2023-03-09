В Тбилиси начались столкновения между спецназом и протестующими

В Тбилиси начались столкновения между спецназом и митингующими против закона об иноагентах

В грузинской столице Тбилиси начались столкновения между спецназом и участниками акции против принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Противостояния проходят недалеко от здания парламента. Уточняется, что демонстранты начали бросать в спецназ различные предметы. В ответ полиция стала применять водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.

Ранее 8 марта протестующие с флагами Грузии и Евросоюза прошли по центральному проспекту имени Шота Руставели к зданию парламента. Участники акции потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на ночной акции. Также протестующие строили баррикады.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении во вторник, 7 марта. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.