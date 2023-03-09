Россиян призвали воздержаться от поездок в Грузию

Минэкономразвития РФ призвало граждан воздержаться от поездок в Грузию из-за беспорядков

Министерство экономического развития России призвало россиян воздержаться от поездок в Грузию, а находящимся в стране гражданам рекомендовало избегать районов городов, затронутых беспорядками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, российским туристам посоветовали отказаться от посещения людных мест, в частности исторических центров Батуми и Тбилиси.

«В случае необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии», — говорится в сообщении.

Ранее в марте пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков призвал находящихся в Грузии российских граждан быть острожными. Представитель Кремля посоветовал соотечественникам избегать пребывания в тех районах, где происходят уличные беспорядки.

6 марта в грузинском парламенте приняли в первом чтении закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа. На следующий день, 7 марта, в Тбилиси прошла серия массовых протестов: по некоторым данным, участие в демонстрациях приняли от 30 до 50 тысяч человек. Несмотря на отзыв законопроекта, представители грузинской оппозиции намерены продолжать митинги.