МИД Польши вызвал посла США из-за работы телеканала, ведущей к расколу в стране

МИД Польши вызвал посла США из-за работы телеканала, ведущей к расколу в стране. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве не указали, о каком именно телеканале идет речь, однако отметили, что его действия могут иметь последствия, идентичные целям гибридной войны. Посольство США в Варшаве не стало комментировать ситуацию.

Польша ранее враждовала с США из-за новостного канала TVN24, принадлежащего Discovery, который критикует правительство.

По данным Reuters, TVN24 недавно способствовал разжиганию жарких дебатов в Польше, выпустив в эфир документальный фильм, в котором утверждается, что покойный папа римский Иоанн Павел II знал о сексуальных злоупотреблениях католического духовенства до того, как стал папой.