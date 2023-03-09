Минобороны показало видео пуска ракет для «удара возмездия»

Минобороны опубликовало кадры с пуском ракет для «удара возмездия» за Брянскую область

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены пуски ракет для «удара возмездия» за террористическую атаку на Брянскую область. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах видно, как с пусковой установки, находящейся на военном корабле, вылетают одна за другой четыре ракеты. Тип вооружения, показанный на видео, в министерстве не уточнили.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок.

Вечером того же дня Федеральная служба безопасности сообщила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

9 марта Минобороны России заявило об «ударе возмездия» за атаку на Брянскую область. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

В министерстве уточнили, что целью ударов были объекты военной инфраструктуры Украины, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объекты энергетики, которые их обеспечивали. В результате атаки российским войскам удалось сорвать переброску резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производства по ремонту военной техники и созданию боеприпасов.