Песков высказался о триггере волнений в Грузии

Пресс-секретарь президента Песков: триггер волнений в Грузии не имеет отношения к России

События, ставшие триггером волнений в Грузии, не имеют никакого отношения к России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Согласно инициативе, некоммерческие юридические лица и СМИ становятся иноагентами, если более 20 процентов их доходов из заграницы. После этого в Тбилиси вышли сотни несогласных с решением парламента. Люди считают принятие законопроекта отклонением от прозападного направления страны. Позже власти решили его отозвать.