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12:19, 11 марта 2023Россия

Медведев ответил на предложение переименовать Россию в Московию немецкой фразой

Медведев отреагировал на предложение переименовать Россию в Московию фразой на немецком

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев фразой на немецком языке прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Свой ответ украинскому президенту он опубликовал в Telegram-канале.

Президент Украины поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. До этого в феврале петиция о переименовании России в Московию, опубликованная на сайте Зеленского, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

«Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!», — написал Медведев.

На идею Зеленского переименовать Россию также ответили в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал это предложение глупостью, которая ни на что не повлияет. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Зеленского очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию».

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Анастасия Шейкина
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