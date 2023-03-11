Медведев ответил на предложение переименовать Россию в Московию немецкой фразой

Медведев отреагировал на предложение переименовать Россию в Московию фразой на немецком

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев фразой на немецком языке прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Свой ответ украинскому президенту он опубликовал в Telegram-канале.

Президент Украины поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. До этого в феврале петиция о переименовании России в Московию, опубликованная на сайте Зеленского, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

«Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!», — написал Медведев.

На идею Зеленского переименовать Россию также ответили в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал это предложение глупостью, которая ни на что не повлияет. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Зеленского очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию».