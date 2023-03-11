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14:21, 11 марта 2023Спорт

В Госдуме объяснили призыв Британии к спонсорам Олимпиады по недопуску россиян

Депутат Журова: призыв Британии к спонсорам Олимпиады по недопуску россиян не даст эффекта

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Призыв Великобритании к спонсорам Олимпиады повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить россиян до Игр-2024, может не дать эффекта. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«МОК однозначно сказал, что о допуске россиян еще решение окончательно не принято. Почему мы ломаем копья, которые ломать нет смысла? Призывать спонсоров, конечно, можно, но, думаю, это не возымеет никакого эффекта. Зато информационно они будут демонстрировать перед своими гражданами, что они попытались, стараются, продолжают вести такую политику. Хотя в спорте ее не должно быть», — объяснила депутат.

Это абсолютно политическое давление на МОК в этой ситуации. Причем на МОК, который еще не принял никакого решения

Светлана Журоваолимпийская чемпионка, депутат Госдумы

Как сообщила The Guardian со ссылкой на письмо министра культуры, медиа и спорта Люси Фрейзер, британское правительство попросило крупнейших спонсоров Олимпийских игр надавить на МОК, чтобы не допустить на соревнования российских и белорусских спортсменов. В числе партнеров Игр — Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

«Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будут устранены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует допускать к соревнованиям», — говорится в письме главы британского министра.

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Ограничения для россиян

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) против России. Под флагом Олимпийского комитета России спортсмены также участвовали в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

После начала специальной военной операции России на территории Украины МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Большинство из них поддержали инициативу.

12 февраля глава МОК Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение вопроса о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже. При этом в декабре 2022 года он заявил, что ограничения против россиян должны оставаться в силе.

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Варвара Кошечкина
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