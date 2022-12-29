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20:06, 29 декабря 2022Спорт

Глава МОК оценил возможность снятия санкций с российских спортсменов

Глава МОК Бах заявил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможность снятия санкций с российских спортсменов. Его слова доступны на сайте организации.

Глава МОК заявил, что ограничения в отношении сборной России должны оставаться в силе. При этом он добавил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян.

9 декабря исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что в Азии больше нет необходимости соблюдать защитные меры по отношению к российским и белорусским спортсменам. Он предложил содействие в участии атлетов в турнирах ОСА и подчеркнул, что при этом будут соблюдены действующие санкции.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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