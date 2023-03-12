Минобороны заявило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении в зоне СВО двух вертолетов Ми-8 ВСУ

Два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Темировка в Запорожской области и Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что за сутки были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный маяк в Херсонской области.

В ходе брифинга Минобороны сообщило, что а краснолиманском направлении в результате действий авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» за сутки уничтожены до 100 бойцов ВСУ. За сутки также были уничтожены боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

