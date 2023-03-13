Россиянка понюхала духи от незнакомца и попала в психиатрическую лечебницу

В Москве девушка понюхала подаренные незнакомцем духи и попала в психиатрическую лечебницу

В Москве девушка понюхала духи, которые ей подарил незнакомец в пробке на дороге, и попала в психиатрическую лечебницу. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников пострадавшей.

По данным издания, Алина стояла в пробке, когда с ней поравнялась машина, за рулем которой находился незнакомый парень. Он предложил ей обменяться телефонами, но получил отказ. Затем водитель подарил девушке духи.

Использовать парфюмерию россиянка не стала, однако решила открыть колпачок и понюхать их. В следующие несколько дней, по словам родственников девушки, у нее начались резкие перепады настроения. Кроме того, Алина перестала ходить на занятия в колледж.

Издание отмечает, что в какой-то момент девушка начала рассказывать об «эмбрионах, которые выпускают собак». После этого родственники вызвали скорую помощь. Медики определили ее в психиатрическую лечебницу. На данный момент неизвестно, что стало причиной поведения Алины. Родственники утверждают, что ранее не замечали у девушки подобного поведения.

Ранее в Ленинградской области местная жительница отрезала себе руку циркулярной пилой, оставила ее в своей квартире и пошла пугать соседа. Прибывшие медики, которых вызвал мужчина, диагностировали у нее тяжелое состояние.