Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:08, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Блогерша раскрыла оригинальный способ отучить детей врать

TikTok-блогерша Эмма Холл рассказала, что родители хитростью отучили ее врать в детстве

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Блогерша Эмма Холл (Emma Hall) раскрыла в TikTok оригинальный способ, который придумали родители, чтобы отучить ее с братом врать в детстве. На ее ролик, появившийся в соцсети, обратила внимание газета The Sun.

По словам Холл, мать и отец сказали, что каждый раз, когда дети говорят неправду, на их лбах появляются синие точки. С тех пор, как отметила блогерша, она и ее брат закрывали лица руками или надевали кепки, когда пытались обмануть взрослых. Девушка назвала этот способ отучить детей врать эффективным и хитрым.

В комментариях многие пользователи написали, что теперь будут пользоваться этим лайфхаком, чтобы отбить у детей желание лгать. Некоторые комментаторы вспомнили, как их родственники пытались хитростью отучить от обмана. «Моя бабушка так же поступала с нами. Она говорила, что наши языки становятся черными, когда мы лжем», — рассказала одна комментаторша. «Мне говорили, что мой нос вырастет, как у Пиноккио», — поделилась воспоминаниями другая.

Ранее пользователь Reddit раскрыл необычный способ, который он придумал, чтобы преподать детям урок за беспорядок. Он спрятал в доме записку, в которой пообещал дать деньги нашедшему ее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН
Лавров заявил об охватывающем европейские страны «прямом нацизме»
Россиянку заподозрили в избиении трехлетнего племянника из-за плача
Российский школьник спрыгнул с крыши гаража и застрял в сугробе
Селена Гомес показала лицо без макияжа на фото в майке с глубоким декольте
Россиянин ограбил друга ради достойных поминок кота
Пашинян передал Путину информацию о возможной эскалации конфликта в Карабахе
В России школьницы толпой избили сверстницу из-за места в кафе и попали на видео
В Киеве решили демонтировать часть заграждений и блокпостов
Банки и финансовые компании по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.