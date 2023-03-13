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21:35, 13 марта 2023Из жизни

Врачи нашли близнеца-паразита в мозге годовалой девочки

Neurology: близнеца-паразита нашли в головном мозге годовалого ребенка в Китае

Фото: GagliardiPhotography / Shutterstock / Fotodom

Врачи в китайском городе Шанхай нашли близнеца-паразита в головном мозге годовалого ребенка. Об этом говорится в истории болезни, опубликованной в научном медицинском журнале Neurology.

Родители ребенка обратились в больницу после того, как у девочки возникли проблемы с движением и увеличился объем головы. Врачи обнаружили, что в головном мозге девочки находился плод ее близнеца-паразита.

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«Внутрижелудочковый плод-в-плоде, неправильно сформированная монохориальная диамниотическая двойня, была идентифицирована у годовалой девочки с задержкой в развитии моторики и увеличенной окружностью головы», — говорится в научной статье.

Подобные случаи происходят, когда близнецы соединены в утробе матери, но только один из них продолжает развиваться. Плод внутри плода формируется на очень ранних этапах беременности близнецами, когда скопление клеток, образованных оплодотворенной яйцеклеткой, неправильно разделяется. В результате один из ранних эмбрионов оказывается завернутым в другой. Он не развивается, но остается «живым» благодаря поступлению крови.

Хотя такие случаи редки, они фиксировались ранее.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи провели операцию мальчику, который родился с восемью конечностями. У ребенка была редкая патология: к груди новорожденного был прикреплен близнец-паразит, у которого были руки и ноги, но отсутствовали голова и сердце.

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Алиса Дмитриева
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