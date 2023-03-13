Журналист Караулов отреагировал на уголовное дело о клевете на Михалкова

Журналист Караулов заявил, что ничего не знает об уголовном деле о клевете на Михалкова

Журналист Андрей Караулов отреагировал на возбуждение против него уголовного дела о клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова, заявив, что ничего о нем не знает. Также в разговоре с News.ru телеведущий напомнил, что ранее он стал фигурантом дела о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

По словам Караулова, об уголовном деле о клевете на Михалкова он узнал из СМИ. Журналист отметил, что не видел заявление режиссера, и предположил, что документ могут скрывать. «Полгода назад на меня уже завели уголовное дело по заявлению Чемезова, но за это время ни я, ни мой адвокат так и не увидели глазами даже ксерокс самого заявления», — добавил он.

Кроме того, Караулов сообщил, что 2 марта в его квартире провели обыски по делу о клевете на Михалкова. Следственные мероприятия также прошли у его родственников и друзей. «Обыски проходили по 17 адресам, в том числе обыскивались квартиры друзей и дача. 19 строевых групп дознавателей в полной амуниции, с автоматами, в бронежилетах ломились по квартирам», — рассказал журналист.

Сейчас телеведущий находится на лечении за границей. Он заявил, что вернется в Россию, когда завершится его реабилитация после операции. «28 марта у меня контрольная встреча с врачом, и после нее я приеду в Москву, если снимут с меня все медицинские ограничения. Но я все равно приеду», — заверил он.

О том, что против Караулова возбудили уголовное дело о клевете на Михалкова, стало известно ранее 13 марта. Поводом послужили слова журналиста о причастности режиссера к вырубке лесов в Нижегородской области.

В начале ноября 2022 года в доме Караулова прошли обыски по делу о клевете на Чемезова. После этого МВД России объявило его в розыск. Тогда телеведущий сообщил, что пока лечится в клинике в Дубае, и добавил, что не собирается скрываться из-за объявления в розыск.