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13:36, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Журналист Караулов раскрыл подробности обыска

Журналист Караулов заявил, что в обыске у него дома участвовали более 10 полицейских

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В обыске в доме журналиста и телеведущего Андрея Караулова участвовали более десяти сотрудников правоохранительных органов. Подробности следственных действий, прошедших в его загородном доме, журналист раскрыл в Telegram.

«Участвовали: две овчарки и два кинолога (…) Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом», — написал Караулов. Он добавил, что его дача «была окружена машинами с полицией», поэтому теперь его соседи по загородному дому обсуждают, по какой причине Управление дознания МВД по Москве обратило внимание на журналиста.

По утверждению Караулова, обыск прошел по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Мой статус — свидетель. Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск!» — добавил ведущий.

Обыск в загородном доме Караулова прошел утром 3 ноября. «”Пьеса” называется “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье “Клевета” — не понимаю», — написал журналист. Позже выяснилось, что Караулов находится в статусе свидетеля.

Об обыске в загородном доме телеведущей Ксении Собчак по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова сообщалось утром 26 октября. Вскоре после этого стало известно, что Собчак уехала из России.

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Ксения Кривотулова
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