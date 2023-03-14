Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:27, 14 марта 2023Мир

Земляки Борреля переименуют названную в его честь улицу

Жители родного города Борреля проголосовали за смену названия улицы в его честь

Фото: Jack Taylor / Getty Images

Жители муниципалитета Побла-де-Сегур в испанской Каталонии проголосовали за смену названия улицы, ранее названную в честь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. О решении его земляков говорится в пресс-релизе местной мэрии.

«78 процентов избирателей на консультации проголосовали за изменение названия Пасео Жозепа Борреля. За вариант с сохранением названия проголосовали 64 человека, а за изменение названия на Passeig 1 de Octobre (бульвар 1 Октября — прим. «Ленты.ру») проголосовали 250 человек», — говорится в сообщении пресс-службы родного города Борреля.

Новое название улицы отсылает к дате проведения референдума 2017 года о независимости Каталонии, признанного властями Испании нелегитимным. Также отмечается, что в голосовании приняли участие 322 человека.

Ранее Боррель заявил, что в будущем ЕС будет проводить совместные закупки не только боеприпасов, но и более тяжелого вооружения в интересах Украины. Пока дипломат выступает за то, чтобы закупить Киеву боеприпасов на два миллиарда евро. Впрочем, окончательная сумма, которую согласится выделить объединение, может измениться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Статус полученных в 27 лет военных билетов при новом возрасте призыва разъяснили
Собянин рассказал о новом проекте для участников Московского долголетия
Симоньян назвала Пашиняна предателем армянского народа
Байден пошутил перед военными
На место демонстрации сотрудников Wildberries прибыли полицейские
Названы зарубежные курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих
В Херсонской области предрекли провал попыток ВСУ форсировать Днепр
Названы причины закрытия банков в США
Франция активизирует военное производство на фоне конфликта на Украине
Ежедневные поездки на работу назвали полезными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.