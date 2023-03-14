Земляки Борреля переименуют названную в его честь улицу

Жители родного города Борреля проголосовали за смену названия улицы в его честь

Жители муниципалитета Побла-де-Сегур в испанской Каталонии проголосовали за смену названия улицы, ранее названную в честь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. О решении его земляков говорится в пресс-релизе местной мэрии.

«78 процентов избирателей на консультации проголосовали за изменение названия Пасео Жозепа Борреля. За вариант с сохранением названия проголосовали 64 человека, а за изменение названия на Passeig 1 de Octobre (бульвар 1 Октября — прим. «Ленты.ру») проголосовали 250 человек», — говорится в сообщении пресс-службы родного города Борреля.

Новое название улицы отсылает к дате проведения референдума 2017 года о независимости Каталонии, признанного властями Испании нелегитимным. Также отмечается, что в голосовании приняли участие 322 человека.

Ранее Боррель заявил, что в будущем ЕС будет проводить совместные закупки не только боеприпасов, но и более тяжелого вооружения в интересах Украины. Пока дипломат выступает за то, чтобы закупить Киеву боеприпасов на два миллиарда евро. Впрочем, окончательная сумма, которую согласится выделить объединение, может измениться.