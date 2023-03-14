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20:38, 14 марта 2023Мир

Путин рассказал о продолжающейся оккупации Германии США

Президент России Путин: США продолжают оккупировать Германию, несмотря на вывод войск СССР

Фото: Andreas Gebert / Reuters

США продолжают оккупировать Германию, несмотря на вывод войск СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Советский Союз когда-то вывел свои войска и прекратил фактическую оккупацию страны. А американцы, как известно, нет. Они продолжают оккупировать Германию», — рассказал политик.

Ранее Путин рассказал об исполнителях диверсии на «Северных потоках». Политик отметил, что диверсии на газопроводе могли организовать только на государственном уровне. Он объяснил, что любители подобные акции совершить не могут.

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Виктория Кондратьева
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