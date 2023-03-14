Путин рассказал о продолжающейся оккупации Германии США

Президент России Путин: США продолжают оккупировать Германию, несмотря на вывод войск СССР

США продолжают оккупировать Германию, несмотря на вывод войск СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Советский Союз когда-то вывел свои войска и прекратил фактическую оккупацию страны. А американцы, как известно, нет. Они продолжают оккупировать Германию», — рассказал политик.

Ранее Путин рассказал об исполнителях диверсии на «Северных потоках». Политик отметил, что диверсии на газопроводе могли организовать только на государственном уровне. Он объяснил, что любители подобные акции совершить не могут.