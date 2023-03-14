Летевшие в Дубай россияне устроили драку на борту самолета и попали на видео

РЕН ТВ: россияне устроили драку на борту летевшего в Дубай самолета Fly Dubai

Летевшие в ОАЭ российские туристы, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку на борту самолета и попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал РЕН ТВ в Telegram.

Инцидент произошел на рейсе Екатеринбург — Дубай авиакомпании Fly Dubai. На кадрах видно, как один из пассажиров начинает избивать и оскорблять попутчика, пока тот сидит в кресле. В это время другие россияне пытаются унять дебоширов с криками и применением силы.

По данным телеканала, по прилете в Дубай нарушителей сразу же задержали местные правоохранители. Отмечается, что теперь дебоширам грозит депортация.

Ранее пассажиры подрались во Внуково после того, как на четыре часа оказались запертыми на борту самолета рейса 601 Ташкент — Москва.