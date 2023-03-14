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19:06, 14 марта 2023Путешествия

На Байкале закрыли популярный турмаршрут из-за раннего пробуждения медведей

Популярный турмаршрут Прибайкальского нацпарка закрыли из-за раннего пробуждения медведей

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Популярный туристический маршрут Прибайкальского национального парка «Кругобайкальская железная дорога» (КБЖД) закрыли для посещения из-за аномально раннего пробуждения медведей. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Отмечается, что выход дикого зверя из спячки вблизи турмаршрута был зафиксирован еще 8 марта. «По информации, поступившей от государственных инспекторов Байкальского территориального лесничества, проснувшийся в очень ранние сроки медведь не удалился вглубь тайги, как предполагали специалисты, а продолжает держаться поблизости от популярных у туристов мест», — говорится в сообщении.

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В нацпарке пояснили, что обычно медведи в Прибайкалье просыпаются из спячки в конце марта или начале апреля. Маршрут будет закрыт «до нормализации ситуации и обеспечения безопасности людей».

Ранее в марте стало известно, что туристы массово устремились на отдых на Байкал. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что рост посещаемости направления за 2022 год составил 40 процентов.

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Фариза Бацазова
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