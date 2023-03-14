Генерал НАТО проинформировал союзников об авиаинциденте с российским Су-27

Генерал НАТО сообщил союзникам об инциденте с российским Су-27 и БПЛА MQ-9 в Черном море

Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи проинформировал союзников по альянсу об авиаинциденте с участием российского истребителя Су-27 и американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 над Черным морем. Об этом сообщает Reuters.

Командование заявило, что российский Су-27 поразил пропеллер дрона ВВС США Reaper. В результате беспилотник упал в международные воды в районе Черного моря.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся беспилотником MQ-9 США над Черным морем. По данным агентства AFP, дрон упал в международные воды. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал авиаинцидент небезопасным и непрофессиональным.