Песков сравнил контакты Путина с Байденом и Трампом

Песков заявил, что общение во время президентства Трампа было более насыщенным

Общение президента России Владимира Путина с бывшим американским лидером Дональдом Трампом было более насыщенным, хотя не беспроблемное. Такую оценку дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

Экс-президент США заявлял, что в качестве главы государства смог бы после беседы с Путиным урегулировать конфликт на Украине. «О проведении такой встречи сейчас предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было», — отметил Песков.

Пресс-секретарь сравнил контакты Путина с нынешним президентом США Джо Байденом и Трампом. «На высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет, а как таковые отношения находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя не беспроблемное», — заключил он.

Ранее Песков назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло. По его словам, без учета украинскими властями новых реалий и сложившейся ситуации переговоры невозможны.

