Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 14 марта 2023Мир

Песков сравнил контакты Путина с Байденом и Трампом

Песков заявил, что общение во время президентства Трампа было более насыщенным

Фото: Globallookpress.com

Общение президента России Владимира Путина с бывшим американским лидером Дональдом Трампом было более насыщенным, хотя не беспроблемное. Такую оценку дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

Экс-президент США заявлял, что в качестве главы государства смог бы после беседы с Путиным урегулировать конфликт на Украине. «О проведении такой встречи сейчас предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было», — отметил Песков.

Пресс-секретарь сравнил контакты Путина с нынешним президентом США Джо Байденом и Трампом. «На высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет, а как таковые отношения находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя не беспроблемное», — заключил он.

Ранее Песков назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло. По его словам, без учета украинскими властями новых реалий и сложившейся ситуации переговоры невозможны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На Украине решили продолжать удерживать Артемовск
В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19
Пашинян рассказал о желании приобрести квартиру в ипотеку
Бывший премьер Пакистана спрятался от ареста за преданной «армией»
Сотрудница российской полиции покрывала игорный бизнес сожителя и сына
Во Внуково прокомментировали сообщение о неизвестном беспилотнике над аэропортом
Путин призвал общество проявить консолидацию для победы
Минобороны озвучило потери ВСУ на двух направлениях
Путин заявил о создании пятой колонны после распада СССР
Женщина с голой грудью выбежала на сцену на концерте Аврил Лавин в знак протеста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.