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16:32, 14 марта 2023Путешествия

Во Внуково прокомментировали сообщение о неизвестном беспилотнике над аэропортом

Пресс-служба Внуково: неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, никаких неопознанных объектов над ним не зафиксировано. Так сообщение о неизвестном беспилотнике РИА Новости прокомментировали в пресс-службе московской воздушной гавани.

Представители Внуково подчеркнули, что в столичном аэропорте также нет отмен и задержек рейсов.

Ранее 14 марта сообщалось, что в небе над столичным аэропортом Внуково заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат. По данным Telegram-канал Mash, беспилотник летел со стороны Московского — центра одноименного поселения, входящего в состав Новомосковского административного округа столицы. Движение дрона было зарегистрировано возле взлетно-посадочной полосы аэродрома, что могло привести к задержке авиарейсов.

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Фариза Бацазова
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