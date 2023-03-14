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15:42, 14 марта 2023Россия

Над Внуково заметили неизвестный беспилотник

Mash: неизвестный беспилотник заметили возле взлетно-посадочной полосы Внуково

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В небе над столичным международным аэропортом Внуково заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, беспилотник летел со стороны Московского — центра одноименного поселения, входящего в состав Новомосковского административного округа столицы. Отмечается, что движение дрона зафиксировали возле взлетно-посадочной полосы аэродрома, что могло привести к задержке авиарейсов.

После обнаружения беспилотника в районе аэропорта сотрудники Внуково обратились в полицию.

28 февраля сообщалось, что в небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта. Предположительно, подозрительный объект был замечен в 160-200 километрах от Петербурга. Такие сведения, по данным «Фонтанки», Министерство обороны по своим каналам передало в службу аэропорта Пулково.

Позднее в Минобороны объяснили, что закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге связано с тренировкой сил Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону.

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Варвара Кошечкина
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