Алиев заявил о переселении в Карабах бывших беженцев

Президент Азербайджана Алиев заявил о переселении в Нагорный Карабах бывших беженцев

Одной из главных задач Азербайджана остается восстановление территории Нагорного Карабаха и переселение туда тысяч бывших беженцев, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с главами ведущих компаний Германии в Берлине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более 400 бывших беженцев. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев», — сказал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна проиграла войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в вооруженных силах. По его словам, соответствующие факты станут достоянием общественности в ближайшее время.