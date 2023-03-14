Пашинян объяснил запрет на въезд в Армению Симоньян неуважением к правительству

Пашинян объяснил запрет на въезд в страну некоторых граждан России неуважением к власти

Запрет на въезд на территорию Армении депутата Государственной думы России Константина Затулина, медиаменеджера Маргариты Симоньян и журналиста Арама Габрелянова объясняется их неуважением к избранной власти республики, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

«Они обязаны уважать правительство, избранное народом. Если бы эти люди сделали один процент того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы», — сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что страна проиграла войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в вооруженных силах. По его словам, соответствующие факты станут достоянием общественности в ближайшее время.