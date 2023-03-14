Пашинян назвал виновных в проигрыше Арменией войны в 2020 году

Премьер Армении Пашинян: страна проиграла войну в 2020 году из-за «пятой колонны» в армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна проиграла войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в вооруженных силах. Его слова с пресс-конференции приводит ТАСС.

«По моему личному убеждению, мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала "пятая колонна". Я думаю, что эти факты станут достоянием общественности в ближайшее время», — сказал он.

Ранее политик заявил об обеспокоенности Армении тем, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставляет свои позиции в стране. Пашинян также назвал беспочвенными беспокойства по поводу того, что Армения может выйти из ОДКБ, и указал, что «эти опасения не к месту». По его словам, армянская сторона согласится на назначение своего представителя на пост заместителя генсека ОДКБ, если будет уверена в последующем укреплении безопасности республики.

В мае 2022 года Пашинян на саммите организации в Москве раскритиковал позицию блока во время войны в Карабахе. 27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. Они продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных в 1990-е территорий. В мае 2021 года Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ.