Пашинян обеспокоился выходом ОДКБ из Армении

Премьер Армении Пашинян заявил, что в стране обеспокоены выходом ОДКБ из республики

Армения обеспокоена тем, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставляет свои позиции в республике. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил во время пресс-конференции, передает ТАСС.

Глава правительства заявил о беспочвенности беспокойства по поводу того, что Армения может выйти из ОДКБ, заверив, что «эти опасения не к месту». «Но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — добавил он.

Пашинян также заявил, что Ереван согласится на назначение своего представителя на пост заместителя генсека ОДКБ, если будет уверен в последующем укреплении безопасности республики.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщал, что в стране решили отказаться от своей квоты замгенсека ОДКБ. По его словам, руководство государства уже направило соответствующее предложение в организацию.