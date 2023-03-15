Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:19, 15 марта 2023Силовые структуры

На подмосковной свалке обнаружили часть ноги человека в спортивном носке

В подмосковном Подольске женщина нашла на свалке часть ноги человека в спортивном носке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье женщина нашла фрагмент человеческого тела. Об этом в среду, 15 марта, сообщают «Известия».

По данным издания, 14 марта гражданка заметила на свалке в Подольске мужскую ногу в спортивном носке. Отмечается, что других частей тело пока не найдено. Личность мужчины пока остается неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция начала проверку после обнаружения человеческого черепа в гараже местной жительницы. По словам нынешней владелицы гаража, череп еще в конце 90-х принес домой ее покойный муж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Сенаторы США потребовали от Пентагона отправки F-16 на Украину
В Петербурге двенадцатилетняя школьница умерла на уроке физкультуры
Токаев и Жапаров поучаствуют в саммите Организации тюркских государств в Турции
На активы Lipton в России нашелся покупатель
Известная писательница назвала отличие москвичей от петербуржцев
На подмосковной свалке обнаружили часть ноги человека в спортивном носке
Три гола российских игроков принесли «Вегасу» победу в матче НХЛ
Стало известно об угрозе срыва газовых проектов России из-за санкций
Названа главная проблема Польши в преддверии выборов
Россияне признались в перепалках с навигатором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.