На подмосковной свалке обнаружили часть ноги человека в спортивном носке

В подмосковном Подольске женщина нашла на свалке часть ноги человека в спортивном носке

В Подмосковье женщина нашла фрагмент человеческого тела. Об этом в среду, 15 марта, сообщают «Известия».

По данным издания, 14 марта гражданка заметила на свалке в Подольске мужскую ногу в спортивном носке. Отмечается, что других частей тело пока не найдено. Личность мужчины пока остается неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция начала проверку после обнаружения человеческого черепа в гараже местной жительницы. По словам нынешней владелицы гаража, череп еще в конце 90-х принес домой ее покойный муж.