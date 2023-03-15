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16:26, 15 марта 2023Моя страна

Россиянка собрала табун редких лошадей

Жительница Крыма собрала табун из восьми редких лошадей

Кадр: «Россия-1»

Жительница Крыма Анастасия Шерстюк за 20 лет собрала на ферме под Севастополем табун уникальных лошадей. Об этом пишет «Вести Крым».

Так, например, россиянка показала коня Ская редкой изабелловой масти — с голубыми глазами и нежно-розовой кожей. «Вывести этих животных очень трудно: процесс может занимать несколько лет. Поэтому их причисляют с редким и дорогостоящим», — говорится в сюжете.

На ферме проживают и другие лошади, например, чубарый скакун, похожий на далматинца. На рынке коллекционеров один конь может стоить не менее полутора миллионов рублей. Сейчас у Шерстюк восемь животных.

Женщина рассказала, что планирует продолжить заниматься выведением животных уникальной масти для расширения собственной фермы. Она предполагает, что в дальнейшем это место может стать популярным маршрутом среди туристов.

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Варвара Кошечкина
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