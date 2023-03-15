Россиянка собрала табун редких лошадей

Жительница Крыма собрала табун из восьми редких лошадей

Жительница Крыма Анастасия Шерстюк за 20 лет собрала на ферме под Севастополем табун уникальных лошадей. Об этом пишет «Вести Крым».

Так, например, россиянка показала коня Ская редкой изабелловой масти — с голубыми глазами и нежно-розовой кожей. «Вывести этих животных очень трудно: процесс может занимать несколько лет. Поэтому их причисляют с редким и дорогостоящим», — говорится в сюжете.

На ферме проживают и другие лошади, например, чубарый скакун, похожий на далматинца. На рынке коллекционеров один конь может стоить не менее полутора миллионов рублей. Сейчас у Шерстюк восемь животных.

Женщина рассказала, что планирует продолжить заниматься выведением животных уникальной масти для расширения собственной фермы. Она предполагает, что в дальнейшем это место может стать популярным маршрутом среди туристов.