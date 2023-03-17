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14:53, 17 марта 2023Экономика

Рост цен на продукты в России объяснили

Эксперты Life назвали причины роста цен на продукты в России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Опрошенные Life эксперты назвали причины резкого роста цен на продукты в России. Среди них — изменение цепочек поставок из-за введения антироссийских санкций, использование подорожавших удобрений, которые российские производители закупают за рубежом, рост объемов производства, а также сезонный фактор.

В свою очередь, некоторые представители власти заявили, что стоимость продовольственных товаров не должна так резко повышаться. «К этому нет серьезных предпосылок», — считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, рост цен больше похож на «картельный сговор, когда розничные сети просто хотят больше зарабатывать».

При этом уже в текущем месяце цены должны начать снижаться, прогнозируют участники рынка. Даже если урожай в 2023 году вдруг будет ниже ожиданий, то цены на продукты, скорее всего, не поднимутся выше общего уровня инфляции, объяснил ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя.

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Накануне президент страны Владимир Путин заявил, что по итогам марта инфляция в России составит около четырех процентов, то есть будет соответствовать целевому показателю, установленному Центробанком. Глава государства добавил, что в России инфляция будет меньше, чем в странах еврозоны, «которые бесконечно ждут коллапса российской экономики», однако не уточнил, о каких государствах идет речь.

Он также указал, что урожай в России превышает европейский, и подчеркнул, что в новых условиях Западу будет необходима российская репа. По его словам, западные страны предлагают своим жителям питаться репой вместо салатов, но этот продукт придется покупать в России.

Ранее замглавы министерства экономического развития страны Илья Торосов заявил, что по итогам 2023 года рост цен в России составит 5-6 процентов. Показатель на 2023 год прогнозируется с учетом эффекта высокой базы 2022 года и рецессии в экономике, отметил он.

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Мария Грушко
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